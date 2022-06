Calcio. Un grande weekend per il settore giovanile orange dell'Ospedaletti: doppio successo al Torneo dei Centri Federali e alla ‘Mortaio Cup’ (Foto)

Si è chiuso un altro weekend di grandi soddisfazioni per il settore giovanile dell’Ospedaletti.

A Castel di Sangro la mezz’ala classe 2008 orange Samir Belati ha trionfato con la sua selezione azzurra alla 3ª edizione del Torneo dei Centri Federali in programma allo stadio “Teofilo Patini”. Belati era l’unico calciatore ligure Under 14 tra i 70 convocati dalla FIGC per il prestigioso torneo e ha portato un tocco di orange in un fine settimana azzurro.

Nelle stesse ore i suoi compagni dei 2008, allenati da mister Marco Anzalone, si sono aggiudicati la ‘Mortaio Cup’ a Genova Pra superando in finale l’Imperia e concludendo così nel migliore dei modi la loro stagione agonistica. Gli orange sono arrivati in finale dopo aver vinto contro Arenzano e Ligorna e pareggiato contro il Sant’Eusebio.

A campionati conclusi, quindi, non si fermano i successi del settore giovanile dell’Ospedaletti che continua ad arricchire la propria bacheca mettendo in luce talenti e portando nelle varie competizioni i risultati del lavoro svolto durante l’anno. Continue soddisfazioni per i ragazzi, per i tecnici e per la società. Basi importanti sulle quali iniziare a costruire la prossima stagione.