Imperia calcio, cambia la sede degli allenamenti? Occhi sul 'Marenco' di Diano Marina. Intanto Giglio prolunga e 'rompe' il silenzio

Il campo d’allenamento è uno degli elementi più importanti della stagione, per questo l’Imperia starebbe valutando nei dettagli il trasloco dal centro di Pontedassio, al ‘Marenco’ di Diano Marina. L’impianto, rinnovato nel 2018, era stato la casa dei neroazzurri a fine anni ’60 quando il ‘Ciccione’ chiuso per ristrutturazione.

Un ritorno al passato, chiaramente ancora in via di definizione, del quale si sa poco o nulla dato il prolungato, e ingiustificato, silenzio della società. Rotto soltanto dalle parole accorate di capitan Giglio che ha confermato il suo apporto per la prossima stagione: “Sono sempre più orgoglioso di essere capitano di questa squadra e, in qualche modo, anche di questa meravigliosa città. Quella appena trascorsa è stata una stagione che non ci aspettavamo, diverse cose sono andate storte. Da parte mia c’è una grossa voglia di rivalsa che cercherò di trasmettere a tutti i miei compagni.” Più di un mese fa, era stato il DG Alfredo Bencardino a rilasciare le ultime dichiarazioni.

Troppo poco per chiarire i dubbi dei tifosi che continuano a rumoreggiare nel web. E vorrebbero risposte sul futuro, piuttosto prossimo: a che punto è la domanda di ripescaggio per la Serie D? Quale categoria giocherà l’Imperia nell’anno del Centenario? Con quale allenatore e quale squadra?

Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, la guida tecnica sarà affidata, con ogni probabilità, ad Alessandro Lupo. Come già sviscerato nei giorni scorsi. Qualche incognita rimane invece intorno allo staff: lo storico vice Matteo Fiani appare lontano, per il momento, mentre il ruolo da preparatore dei portieri dovrebbe uscire dal ballottaggio tra Enrico Pionetti e Gianni Minori. Con quest’ultimo che sembrerebbe avvantaggiato nella corsa.

La squadra andrà rifondata, indipendentemente dalla categoria. Perché nella rosa precedente, oltre a capitan Giglio, erano pochi i locali presenti. In settimana, stando a quanto raccolto, dovrebbero cominciare i colloqui più fitti con i giocatori: in cima alla lista, il rinnovo del giovane Lorenzo Cassata. Classe 2002, uno dei pochi a mettersi positivamente in mostra nello scorso sciagurato campionato, con undici reti. Il giovane attaccante è finito nei radar di tante squadre di Serie D, comprese le liguri, ma starebbe prendendo tempo in attesa di conoscere le mosse dell’Imperia, con la quale ha già avuto un primo incontro interlocutorio.