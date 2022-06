Elezioni Taggia, Conio risponde a Cascino: “Prenda atto di una sconfitta epocale, mi sarei aspettato almeno una telefonata”

“Rispondo con un sorriso, quello che è mancato al candidato Cascino che non saputo vincere e proporre nulla di interessante alla città. Bisogna sapere vincere ma anche sapere perdere. Mi sarei aspettato almeno da parte sua una telefonata di congratulazione che non è arrivata. A questo punto temo che non arriverà mai”.

Con queste parole il rieletto sindaco di Taggia, Mario Conio, risponde alle prime dichiarazioni del contendente sconfitto Gabriele Cascino.

“Prenda atto di una sconfitta epocale - aggiunge Conio - si faccia un esame di coscienza prima di rilasciare certe dichiarazioni. Se non è riuscito a convincere nessuno, qualche motivo ci sarà. Le argomentazioni probabilmente erano così deboli che non hanno trovato acchito in paese. Lo attendo in consiglio comunale dove gli faremo vedere quanto di buono riusciamo a fare come amministrazione”.

Le dichiarazioni del sindaco Mario Conio