Ventimiglia: incendio di ieri alle Calandre e polemiche sulla Protezione Civile, ne parlano il Sindaco e Flavio Gorni

L'incendio che si è sviluppato ieri sul crinale che sovrasta la famosa spiaggia delle Calandre, a Ventimiglia, è l'ennesima ferita non solo al territorio, ma anche negli occhi e nei cuori dei cittadini mortificati da gesti del genere mirati a deturpare l'ambiente, a scatenare caos, a umiliare la terra.

L’incendio, tra l’altro, è avvenuto in un momento difficilissimo per gli operatori del soccorso, impegnati su altri due roghi contemporanei a Sanremo e nel relativo entroterra. Sull’incendio delle Calandre hanno operato nell’immediato i Vigili del Fuoco di Ventimiglia e un elicottero oltre a tre unità di volontari di Bordighera. Un concreato aiuto è stato offerto anche dalla Protezione Civile dei comuni limitrofi che sono intervenuti da Vallecrosia, Dolceacqua e Ospedaletti.

Le fiamme hanno costretto anche all'interruzione della linea ferroviaria e, nelle ultime ore, le Forze dell'Ordine stanno procedendo a verificare quale si stata la causa e quindi l’origine. Si sta accertando se il fuoco sia di origine dolosa o meno e il Sindaco, Gaetano Scullino che era presente sul luogo del rogo, ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco, gli uomini della Protezione Civile dei comuni limitrofi e in particolare i 7 di quella di Ospedaletti, che ha definito ‘fantastici’, poiché si sono spesi fino a tarda sera per debellare le fiamme insieme alle maestranze comunali e alle forze dell'ordine che hanno effettuato la viabilità in sicurezza.

“Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco – ha detto Scullino - per il pronto intervento e il professionale impegno nello spegnimento dell'incendio. Ha causato dei danni non solo alle sterpaglie ma anche alle proprietà dei privati. Devo altresì rilevare, con vero interesse e compiacimento, che sono arrivate subito tre squadre di Protezione Civile, di Ospedaletti, Vallecrosia e Dolceacqua, che ringrazio per l'attenzione, la professionalità e l'impegno, soprattutto quella di Ospedaletti che ha lavorato fino alle 23 della sera, con me presente. Hanno dovuto procedere allo spegnimento delle fiamme di importanti teloni di plastica e protezioni in gomma di proprietà della linea ferroviaria, difficili da spegnere, che hanno continuato a bruciare fino a tarda notte. Grazie al loro intervento e a quello dei Vigili del Fuoco siamo riusciti a domare le fiamme. A seguito dell'interessamento del Comandante Marenco, c'è stato subito l’intervento delle protezioni civili vicine che ci hanno aiutato a spegnere l'incendio".

Ma, anche dopo il ‘caso’ della Protezione Civile di Ventimiglia e le dimissioni in massa, non sono mancate le polemiche, soprattutto sui social, che hanno visto come bersaglio l'amministrazione e la stessa Protezione Civile frontaliera colpevole, secondo molti, di non essere presente sul luogo. Tanti i commenti scagliati contro il Comune: parole forti, forse generate dalla situazione di ieri, che ha certamente scosso gli animi.

Sul caso abbiamo chiesto un commento a Nico Martinetto, Presidente della Fondazione ‘Ernesto Chiappori’ ed ex candidato consigliere in appoggio alla coalizione di Gaetano Scullino: “Tutti sono intervenuti con commenti negativi contro l'amministrazione e nessuno che abbia scritto due righe contro il piromane. Volete esprimere il vostro parere negativo contro l'amministrazione, fatelo, ma spendete anche due parole di condanna contro chi ha appiccato l'incendio, bisogna pesare le parole nei commenti”. Martinetto si è anche amareggiato per le critiche contro al Sindaco a prescindere, sapendo come Scullino si spenda sempre per la città.

Flavio Gorni, capo della Protezione Civile di Ventimiglia, incarico affidatogli dal Sindaco ci ha spiegato la situazione che ha visto al centro delle polemiche, come protagonista, proprio il corpo che rappresenta: “In questo momento non vorrei commentare più di tanto - ci ha detto – visto che sono stato nominato come organo di supervisione e controllo su quello che è stato fatto, consegnato, sulla situazione che si è creata, sulle divise che sono state in dotazione ai volontari, sui regolamenti e altre situazioni che poi verranno valutate dagli organi amministrativi. Sicuramente viviamo un momento non facile, in virtù di situazioni evitabili non certo da parte dell’Amministrazione. C’è stato un comportamento anomalo da parte di un caposquadra e ritengo che le decisioni del primo cittadino siano state legittime sulla destituzione del responsabile. Sul fatto del materiale che sarebbe stato assente potrò verificare di persona, ma solo tra un po’ di tempo quanto verrà riconsegnato”.

Gorni ha confermato che si sta formando la nuova squadra di volontari: “Sarà discrezione mia e del Sindaco – ha detto – ma dovremo valutare caso per caso, anche per chi vorrà rientrare nel gruppo. Dobbiamo valutare i nuovi e i corsi di formazione dei volontari e dei dispositivi di protezione individuale senza dimenticare eventuali visite e corsi per i nuovi. A oggi siamo certi di allestire una squadra di circa 20/25 volontari”.

Sull’incendio di ieri Gorni ha detto: “Noi, insieme al Comandante della Polizia Municipale, abbiamo lavorato insieme agli altri gruppi a noi vicini e ne sono venuti molti a darci una mano. L’incendio non ci ha colti impreparati e il coordinamento provinciale ha contattato le diverse squadre dei comuni vicini che ci hanno aiutato”.

Gorni ha infine confermato che, entro fine giugno Ventimiglia potrà contare su una squadra minima che sarà operativa, ma per luglio e agosto si potranno di avere molti più volontari, che potranno essere pronti ad aiutare chi ha bisogno: “Questo senza dimenticare che le squadre di Protezione Civile – termina il neo responsabile ventimigliese – essendo formate da Volontari, non sono sempre disponibili in massa, nei casi come quello di ieri o altri”.