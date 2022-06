Sartoria distrutta da un incendio a Sanremo: fiamme partite dal surriscaldamento di trielina, titolare ricoverata a ‘Villa Scassi’ (Foto e Video)

È ricoverata all’ospedale ‘Villa Scassi’ la titolare della sartoria distrutta da un incendio ieri pomeriggio in corso Imperatrice. Le fiamme hanno letteralmente divorato il negozio sollevando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

Danni anche ai negozi vicini, particolarmente ingenti quelli al tabacchino che, di fatti, stamattina non ha aperto. La zona è al momento transennata in attesa delle verifiche necessarie sulla struttura e di ulteriori rilievi da parte di Vigili del Fuoco e Polizia. Intanto le verifiche da parte del commissariato matuziano hanno confermato le cause del rogo: è partito dal surriscaldamento della trielina utilizzata per alcune lavorazioni.

La titolare del negozio, dopo l’iniziale soccorso da parte del locale 118 per intossicazione, è stata trasferita all’ospedale ‘Villa Scassi’ di Genova. Avrebbe riportato anche ustioni sul 30% del corpo.