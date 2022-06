Sanremo: troppi furti in collina negli ultimi tempi, a San Giacomo scattano le 'ronde' notturne dei residenti (Foto)

Troppi furti negli ultimi tempi e scattano le ronde notturne, per tenere sotto controllo la zona. Accade in frazione San Giacomo a Sanremo, dove i residenti si sono ‘associati’ per cercare di arginare il fenomeno dei furti negli appartamenti, in una zona molto tranquilla e, conseguentemente, anche facile da prendere di mira da parte dei ladri.

L’ultimo furto è avvenuto proprio ieri. Nel tardo pomeriggio la proprietaria di una villetta si è trovata la casa svaligiata e ha avvertito immediatamente i Carabinieri. Le indagini sono partite subito ma, appena si è sparsa la voce dell’ennesimo furto, i residenti della frazione collinare di Sanremo, si sono subito messaggiati in una chat su Whatsapp e, appena è arrivato il buio, alcuni residenti si sono messi a girare per la zona.

Torce alla mano hanno girato nelle strade di San Giacomo e hanno controllato la situazione, anche se per fortuna non si sono registrati casi di furti, nella serata di ieri. Spesso i furti nelle case si registrano anche in pieno giorno, quando basta allontanarsi anche per poco tempo, per subire la sgradita visita dei ladri. I residenti si scambiano informazioni nella chat, allestita tra loro ma spesso non basta perché i malviventi riescono a scoprire chi non è in casa per agire velocemente.

Ora le ronde proseguiranno anche nei prossimi giorni, con i residenti che si daranno i turni per tenere sotto controllo la frazione.

(Foto di Tonino Bonomo)