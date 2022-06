Sanremo: studenti e docenti del liceo 'Cassini' rendono omaggio al preside Claudio Valleggi (Foto)

Alla concattedrale di San Siro è il giorno del ricordo e dell'omaggio per il preside del liceo 'Cassini' Claudio Valleggi, morto mercoledì scorso stroncato da un infarto nel proprio ufficio.

Studenti e docenti del liceo si sono ritrovati per un simbolico ultimo saluto all'amato dirigente scolastico per il quale negli ultimi giorni sono arrivati messaggi di cordoglio da istituzioni, amici e rappresentanti del mondo della cultura locale e non solo.

A officiare la messa il vescovo Mons. Antonio Suetta; presenti in chiesa anche il sindaco Alberto Biancheri e gli assessori Costanza Pireri e Silvana Ormea.

I funerali si svolgeranno nella 'sua' Pontedera, ma quest'oggi tutto il 'Cassini' ha voluto dedicargli un pensiero nella città che lo aveva adottato e che potrà apprezzare il frutto del suo lavoro sotto forma del liceo Musicale che tanto aveva desiderato e che inizierà ad accogliere gli studenti dal prossimo anno scolastico.