Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 7 in corso Cavallotti di fronte al Comune di Sanremo.

Due scooter si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamenti. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze, che hanno portato i due centauri in ospedale, in codice giallo di media gravità.

Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per consentire i soccorsi.