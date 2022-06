Rissa tra sudamericani alla darsena di Arma di Taggia, intervengono i Carabinieri

All'arrivo dei militari la situazione era tranquilla e sono state prese le generalità ai presenti. Si tratta di persone non residenti a Taggia ma in provincia di Imperia. La vicenda sembra chiusa qui considerando che al momento nessuno dei litiganti ha presentato querela di parte. Quindi non dovrebbero esserci ulteriori risvolti sull'episodio, visto che non sono state trovate nemmeno armi.

Sul posto è intervenuto anche il personale della Croce Verde. Nonostante l'accaduto pare che non sia stato necessario portare nessuno dei presenti al pronto soccorso.