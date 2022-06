Incendio boschivo a San Lorenzo al Mare, in azione vigili del fuoco e volontari

Vigili del fuoco in azione, questo pomeriggio, nell'entroterra di San Lorenzo al Mare e precisamente in località Mulino.

A bruciare una porzione di campagna. Il rogo, a causa del vento, è aumentato minacciando alcune abitazioni presenti a bordo della strada.

Vista la pericolosità è stato fatto anche alzare in volo l'elicottero. Non si registrano fortunatamente feriti o intossicati.

Sul posto anche la squadra antincendio boschivo della protezione civile di Imperia e diverse squadre Aib. Si ricorda alla cittadinanza che, in caso di giornate particolarmente siccitose e ventose, di non accendere fuochi per abbruciamento con lo scopo di evitare l’innesco di incendi boschivi.