Sanremo: Unitre ricorda il dirigente del Liceo 'Cassini' Claudio Valleggi

“Non appena arrivato a Sanremo Claudio Valleggi è piaciuto subito a tutti perché era un professionista competente e appassionato e un uomo dalle doti straordinarie”.

Con queste parole Unitre Sanremo vuole ricordare la memoria di Claudio Valleggi, dirigente del liceo 'Cassini' morto mercoledì scorso stroncato da un infarto in presidenza.

“Esperto di musica e letteratura, amava la cultura, come la vita - aggiungono da Unitre per voce della presidente Francesca Rotta Gentile - amava partecipare, ma sapeva anche condividere e promuovere iniziative. Accendeva in chi lo frequentava la voglia di fare cose belle e grandi. Perché era esigente e preparato, ma anche sincero, solare, un uomo solido, dal sorriso schietto e dal cuore grande. Lo testimoniano l’affetto, la nostalgia e il rimpianto dei i suoi studenti, dei suoi docenti, degli scrittori incontrati nelle rassegne letterarie e dei tanti amici che lascia anche qui, in questa terra non sua, che lo ha conosciuto e amato per un periodo troppo breve. Lunga e molto significativa la collaborazione tra l’Unitre di Sanremo e il liceo 'Cassini' al quale Unitre di Sanremo desidera esprimere tutta la sua vicinanza e sostegno”.