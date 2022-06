Arma di Taggia: incontro in 'Fattoria' per i bambini dell'associazione 'La Casa Grande di Giz' (Foto)

Si sono incontrate ieri ad Arma di Taggia, nel due associazioni: "La Casa Grande di Giz” e “ Curiosando in Fattoria”.

Un gruppo di bimbi, accompagnati dai genitori, è andata a curiosare la ‘Fattoria’, accolti e accompagnati da Simona, splendida padrona di casa. E' stato un pomeriggio molto coinvolgente per i bimbi della ‘Casa Grande’. Hanno provato l'emozione di stare a contatto coi vari animali che popolano la Fattoria, vederli da vicino, accarezzarli. Una realtà, fiore all'occhiello del nostro territorio.

Per la ‘Casa Grande di Giz’ è stato un ulteriore servizio per i suoi bimbi, nell'ottica di non limitarsi a fornire un centro di ascolto e di terapia. “Già ad aprile avevano proposto un incontro a Villa Boselli, “BIMBI Sicuri” che aveva registrato una grossa affluenza ed un ottimo gradimento. Per questo si è deciso di dare a questi incontri una cadenza più o meno trimestrale.

Cosi mercoledì ci sarà il secondo incontro che avrà a tema ‘L’esperto risponde’. Sarà un incontro durante il quale gli esperti accenneranno ai possibili campanelli d'allarme, ma sarà soprattutto la platea ad essere protagonista con le sue domande ed i suoi quesiti. Nel frattempo è stato attivato anche un laboratorio di ‘Arteterapia’, ma sono pronti altri progetti.

Questo, per merito di tutte le componenti che hanno messo il cuore in questo progetto: il Dottor Trucchi, la Dottoressa Sirolli e la Dottoressa Viglietti. Oggi i bimbi in terapia sono più di trenta, un numero impressionante considerando che l'attività è iniziata solo sei mesi fa.