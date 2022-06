Sanremo: la scuola di San Pietro chiude l'anno all'insegna dello sport con le “San Pietriadi” (Foto)

Dalla scuola primaria di San Pietro arriva alla nostra redazione il ringraziamento da parte delle famiglie per la chiusura dell'anno e per l'ultima iniziativa prima delle vacanze estive: le “San Pietriadi”. Una giornata di sport che ha coinvolto i ragazzi grazie anche alla collaborazione di diverse società sportive della zona. Attività all'aria aperta per una scuola che fa della natura circostante un alleato prezioso durante l'intero anno scolastico.

Il messaggio da parte dei genitori:

Cari lettori e lettrici, siamo genitori di bambini che frequentano una scuola speciale, ossia quella di San Pietro. Vi chiederete cosa abbia di speciale questa scuola o cosa si faccia di speciale in questa scuola e ancora tante altre domande. San Pietro oltre ad una scuola è una grande famiglia, è una fucina di idee innovative, è un luogo dove i nostri bambini sono felici e sereni. E c'è vicina ad essa una piccola chiesetta dove spesso i bambini all'uscita trovano buone e genuine merende preparate dalle amorevoli mani di nonne, di cuochi esperti come Franco, di volontari come Gianni e molti altri capitanati da Padre Gerald.

Il 9 giugno la scuola ha fatto vivere ai nostri figli la bellezza dello sport nelle “San Pietriadi”, le nostre olimpiadi caserecce all'insegna del divertimento e del benessere dopo più di due anni di chiusure e di stanziamento dovuti alla pandemia.

Vogliamo pubblicamente ringraziare tutte le insegnanti del plesso e la dirigente scolastica che lavorano unitamente e con dedizione, la palestra di Sanremo “The Club” che ha collaborato alla realizzazione di questa giornata di giochi sportivi.

Grazie a Barbara Carbonetto e a Giorgio Gandelli, proprietari della palestra, un grazie alle associazioni sportive che hanno risposto prontamente come la Sanremese Calcio con Simone Bregliano, Flavia Ciliberto della Sanremo Softball e altri ancora.

Noi famiglie abbiamo la fortuna di vivere in questa realtà da sogno e per questo vi ringraziamo di cuore.

Con i vostri piccoli gesti voi siete costruttori di un domani migliore.