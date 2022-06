Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 13 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 13 GIUGNO





SANREMO



16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



BORDIGHERA



16.00-19.00. 'La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera': mostra dedicata alla Chiesa Anglicana. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 19 giugno

19.00. Processione religiosa in ricorrenza della solennità di Sant’Antonio. via Roseto, via Villafranca e via G. Rossi (intersezione via Vittorio Emanuele II – intersezione via Villafranca)



CERVO



18.00. Escursione al tramonto sull’Anello del Ciapà accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo in Piazza Castello, info 347 6006939 (più info)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

18.30. Gianluigi Nuzzi scrittore, giornalista e conduttore televisivo, è protagonista dell’incontro organizzato dal Comites di Monaco. L’autore presenta il suo nuovo libro ‘I predatori (tra noi) - Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani’ (Rizzoli). Sede dello Yacht Club di Monaco, ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, necessario prenotare alla email: paolo79_mc@yahoo.it



