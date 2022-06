Pallanuoto maschile, playout. Rari Nantes Imperia cede di schianto (17-10) al Foro Italico. Sabato prossimo gara-3 che deciderà tutto

Prestazione abulica della Rari Nantes Imperia che viene sconfitta per 17-10 dal Tuscolano, in gara-2 Playout. E così la serie si prolungherà fino a sabato 18 giugno, quando alla piscina ‘Cascione’ si disputerà la ‘bella’ per decidere chi rimarrà in Serie A2.

Nella prestigiosa piscina del Foro Italico in Roma, i giallorossi rimangono in partita sostanzialmente un tempo. Anzi, è proprio la Rari a tessere le migliori trame di gioco dei primi otto minuti andando in vantaggio con un rigore procurato da Corio e trasformato da Somà. La formazione capitolina attua il sorpasso ma un bel gol di Rocchi dal perimetro riconsegna il pareggio ed anzi gli imperiesi controsorpassano con Lengueglia, abile a finalizzare l’uno contro uno col portiere, in ripartenza.

Tuscolano non si arrende e , dopo il 3-3, realizza il rigori negli ultimi istanti.

La formazione di Pisano subisce poi l’allungo – che risulterà decisivo – ad inizio secondo periodo. I padroni di casa vanno sul +4 ma la mazzata arriva sul piano psicologico: tutte le volte che la Rari prova a rifarsi sotto nel punteggio, i capitolini rispondono mantenendo le distanze. I giallorossi non riescono a ricucire lo strappo ed anzi Tuscolano arrotonda.

La testa vola così a sabato 18 giugno, alle ore 15:00, quando alla ‘Cascione’ ci sarà gara-3. Appuntamento da non fallire.

Tabellino completo non disponibile

TUSCOLANO – R.N.IMPERIA 17-10

IMPERIA – Merano F., Giordano, Grosso, Gandini, Merano G., Lengueglia 3, Corio 1, Taramasco N. 1, Somà cap. 2, Rocchi 3, Cesini, Taramasco F. All.: Pisano