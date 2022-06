Sanremo: a San Giacomo e San Bartolomeo torna l’incubo dei furti, ladri in azione anche nelle case abitate

Sulle alture di Sanremo torna l’incubo dei furti in abitazione. Nelle ultime settimane sono state molte le segnalazioni di intrusioni anche in case abitate o tracce inequivocabili di tentativi da parte dei ladri nelle zone di San Giacomo e San Bartolomeo. Una circostanza inquietante specie in estate, quando si passa più tempo lontano da casa o si lasciano le finestre aperte la sera.

Le zone più isolate sono la meta prediletta dei malviventi e i casi sono in aumento tanto da destare la comprensibile preoccupazione degli abitanti che ora chiedono un aiuto concreto alle forze dell’ordine. Trattandosi di zone periferiche non sempre le pattuglie sono presenti, specie la notte; motivo per il quale qualcuno starebbe anche pensando a organizzare ‘ronde’ di residenti per presidiare le strade e le case più isolate.