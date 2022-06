Sono tornati in azione, questa mattina a Sanremo, i volontari dei ‘Deplasticati’. Hanno lavorato per alcune ore per pulire le pertinenze del pronto soccorso dell’ospedale ‘Borea’.

Un lavoro importante che i ‘Deplasticati’ svolgono in diverse zone della città e che oggi hanno interessato il nosocomio matuziano.

“Ringraziamo i ‘Deplasticatiì – evidenzia la direzione dell’Asl 1 Imperiese - per l’opera di rimozione dei rifiuti. Invitiamo tutta la cittadinanza al rispetto dell’ambiente”.