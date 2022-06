Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 12 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 12 GIUGNO



SANREMO



8.30. Show Jumping 2022 - CSIYH-1 + CSI 1* + CSI 2* + CSIP-A: gare di salto ad ostacoli aperte a tutte le categorie di cavalieri ed amazzoni. Campo Ippico, Strada Solaro, ingresso libero

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



16.00-19.30. Mostra del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di vinili autografati che spazia da Domenico Modugno ad Achille Lauro, da Luciano Tajoli a David Bowie passando da Iron Maiden, Metallica, Queen, Beatles, Mina, Celentano e molti altri. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 30 giugno



17.00. Saggio di fine anno scolastico degli allievi della Scuola di Musica ‘O. Respighi’. Teatro dell'Opera del Casinò



17.00-24.00. Per l’evento inaugurale della stagione estiva ‘Regular Star Dj’, aperitivo vista mare con esibizione del dj Joe T Vannelli con la sua house music in collaborazione con Andrea Cappiello e Pedro. Decò Beach, Lungomare Italo Calvino 74, info 380 653 3680

17.30-22.30. Mostra dal titolo ‘Swing Corner of the Fortress’ al Forte di Santa Tecla (ingresso 4 euro, ridotto 2 euro per i ragazzi tra i 18 ed i 25 anni, gratuito per i minori di 18 anni), fino al 26 giugno (da martedì a domenica)



19.00. ‘Un Ago nel Cuore’: gli attori della Compagnia Stabile di Sanremo ricordano Agostino Siccardi, attore e scenotecnico, recentemente scomparso. Circolo Ricreativo Bussanese, piazza Chiappe 8, ingresso libero

IMPERIA



7.45. ‘Da Monesi di Triora al Passo Garlenda’: escursione guidata gratuita con servizio bus navetta accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 346 7944194 (più info)



9.30-16.00. 11° Raid della Riviera dei Fiori (ultimo giorno): Raduno ed esposizione auto d’Epoca. Calata Cuneo (per leggere il programma cliccare questo link)

10.00-19.00. Mercatoretrò (ultimo giorno della 5ª edizione): mercato di auto, moto, cicli, ricambi d'epoca, cose del passato e novità motoristiche, mostra scambio, antiquariato e vinili, area bimbi, simulatore di guida. 0. Mercatoretròa Porto Maurizio, ingresso libero (più info)



10.00-19.00. ‘Decoupage(e non solo) - Mani in opera’: ultimo giorno dell’esposizione artistica dell'associazione L'Arte del Creare presso la Civica Galleria ‘Il Rondò’ di Piazza Dante (più info)

16.00. Ultimo giorno della mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330

17.00. ‘Canti d'amore e di mistero’: concerti dell'Oratorio con i fratelli Ljuba e Andrea Bergamelli (soprano e violoncellista) in brani che spaziano da S.D'India, H.Purcell, J.S.Bach a A.Piatti, definito il Paganini del violoncello, V.Mortari, G.Fauré, K.Weil, Jobim, Montalti, Shostakovich. Evento a cura dell'associazione Pànta Musicà. Oratorio di San Pietro

17.30. Il Gruppo teatrale l'Attrito porta in scena lo spettacolo ‘Dalle fabbriche alle piazze’ con Pier Di Pasqua e Renato Donati, uno "spaccato" della storia d'Italia degli anni '60 e '70 narrato attraverso le canzoni di lotta e di protesta. CSA La Talpa e l'Orologio, prenotazioni al numero 329 49 555 13

21.00. Spettacolo ‘Mi raccomandeRAI" del corso adulti di Imperia diretto da Giorgia Brusco. Teatro del Mutuo Soccorso, Via Santa Lucia 14, ingresso ad offerta libera, obbligo di mascherina FFP2

VENTIMIGLIA



9.00-23.00. ‘Lo Sport… al Forte’: due giornate dedicate allo sport a cura dell’Arrows Spinning Team con spinning - indoor – cycling - Beach handball – torneo senior. Forte dell’Annunziata, anche domani, info e prenotazioni 329 2549670 (più info)

9.00. Per le ‘Passeggiate tra Storia e Natura’, camminata impegnativa da Fontan alla scoperta dei tre spettacolari fenomeni naturali nel Vallon de Groa. Ritrovo davanti al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi’ necessaria prenotazione allo 0184 351181 (più info)

9.00-19.00. ‘InfiniteMigliaVentimiglia’: evento ludico motorio organizzato dal Lions Club Ventimiglia. Per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro per il ripristino e il recupero di alcune fontane del centro storico cittadino. Ritrovo al porto di Cala del Forte

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-18.00. Piante rampicanti dei Giardini Botanici Hanbury; esposizione di Acquarelli botanici di Chiara Trinchieri. Palazzo Hanbury, Giardini Botanici Hanbury a La Mortola, info 0184 229507 (più info)



11.00. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



16.00. Incontro con l’autrice albanese italofona Anilda Ibrahimi per parlare del suo ultimo libro ‘Volevo essere Madame Bovary’. Intervista l’autrice Olimpia Gargano, ricercatrice in Letteratura Comparata presso il Dipartimento CTEL dell’Universitè Nice Cote d’Azur. Letture a cura dell’attrice Silvia Villa . Intermezzi musicali affidati al chitarrista Giovanni Peirone e alla voce della cantante Francesca Pilade. Giardino di Irene Brin in Frazione Sasso, ingresso gratuito, info 349 5520242

16.00-19.00. 'La Chiesa Anglicana di All Saints': mostra dedicata alla Chiesa Anglicana. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, in via Regina Vittoria 4, fino al 19 giugno



17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Il cielo cade - Lorenza Mazzetti - dal buio della dittatura alla luce dell'arte - libri scritti immagini video’. Sede UCD/ANPI in via al Mercato 8, ingresso libero nel rispetto delle norme Covid



OSPEDALETTI

15.00-19.00. Saggio di fine anno degli allievi della Accademia Musicale di Ospedaletti CPM

Edu. Auditorium Comunale, ingresso libero

DIANO MARINA



17.00-19.30. ‘In Art We Trust’: ultimo giorno dei workshop di pittura, scrittura e fotografia organizzati da Nora Studio. Palazzo del Parco, info e iscrizioni 392 5251599 (la brochure a questo link)



CERVO



17.00. ‘Cervo Chamber Music Festival’ (ultimo giorno dell'8ª edizione): concerto con musiche di Beethoven e Mendelssohn (15 euro). Santuario di Santa Croce al Calvario (più info)

ENTROTERRA



BADALUCCO

16.00. ‘La Corrida di Badalucco’ (11ª edizione): gara non competitiva per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni + medaglia e gelato per tutti i bambini partecipai + animazione e truccabimbi

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero



COSTARAINERA



16.30. Spettacolo di magia per grandi e piccini in piazza

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’ con Yoga in piazza e Concerto dei Chouky Jazz Trio (Benjamin Choukroun piano, Romann Dauneau basso, Nino Zuppardo batteria)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

PORNASSIO

8.00. Escursione nel Parco delle Alpi Liguri partendo da Monesi di Triora fino al Monte Saccarello accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso il parcheggio di Colle di Nava, info 347 6006939 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Top Marques 2022: Ultimo giorno del salone dell'automobile di prestigio. Espaces Ravel, Diaghilev & Esplanade del Grimaldi Forum Monaco, info +377 97 701277 (per saperne di più cliccare questo link)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

11.00. 6ª edizione del Masters of Olive Oil International Contest: allestimento punto di incontro dove viene fornita l’occasione ai presenti di poter assaggiare i migliori oli provenienti da diverse zone del mondo. Piazza del Mercato (sito web)



11.00. Les Rencontres Philosophiques de Monaco organizzano la Settimana ‘PhiloMonaco’ con conferenze, dialoghi, tavole rotonde, lezioni, laboratori tenuti dai massimi esperti in materia (ultimo giorno). Diversi luoghi del Principato ed in particolare al Teatro Princesse Grace (per leggere il programma giorno per giorno cliccare questo link)

16.30. ‘Le Cercle de Whitechapel’ (‘Il cerchio di Whitechapel’) di Julien Lefebvre con Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte e Nicolas Saint-Georges. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per la Serie Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Eivind Gullberg Jensen con Hélène Grimaud, pianoforte. In programma: Robert Schumann e Gustav Mahler. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

19.00. ‘En Maintenant’: spettacolo omaggio a Gilbert Bécaud. Opéra Nice Côte d'Azur (più info)





