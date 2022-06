Pallapugno, Imperiese strepitosa: Raviola e compagni travolgono (9-2) la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto. Ora è secondo posto

Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese batte 9-2 Virtus Langhe e centra il sesto successo di fila, grazie al quale sale al secondo posto in classifica con 8 punti.

La squadra di casa ritrova il terzino a muro Davide Iberto, recuperato dall’infortunio, e schiera Giordano a largo, con Novaro in panchina. Il primo gioco però è per Paolo Vacchetto ma Federico Raviola impiega poco per rispondere e ripartire portandosi sul 3-1.

La squadra è l’arma in più del battitore dolcedese: Giordano vola su tutti i palloni, Benso strappa applausi al pubblico con un ‘ciello’ spettacolare e Iberto è implacabile. Anche quando si tratta di difendere i compagni dalle provocazioni.

Virtus Langhe prova a riportarsi in corsa (3-2) ma il rush dei liguri è impetuoso. A cavallo dell’intervallo, piazzano un pesante break per 6-0 e in un’ora e mezza precisa chiudono i conti della partita, fin qua, più breve della stagione per Raviola e compagni.

L’Imperiese, martedì 14 giugno, sarà di scena a Cuneo (ex squadra proprio di Raviola) e sabato tornerà a Dolcedo per ospitare Campagno.