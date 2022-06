Ciclismo: la ventimigliese Ilaria Sanguineti ha vinto oggi una classica in Belgio

Strepitoso successo, nella classica belga Dwars Door Het Hageland, giunta alla 17esima edizione, della ventimigliese Ilaria Sanguineti che corre per il gruppo ciclistico Valcar-Travel & Service.



La ventottenne azzurra ventimigliese ha battuto in una volata ristretta l'austriaca Schweinberger e l'olandese Markus a completare il podio. A questa classica internazionale hanno partecipato ben 177 atlete che si sono date battaglia lungo i 181 km. di un percorso impegnativo composto da tratti in sterrato e in pavè sino all'arrivo nella località belga di Diest. Con questo importante risultato, si prospetta per la nostra beniamina, altri traguardi da raggiungere.