Sanremo: sono arrivate le 'signore del mare', in porto le imbarcazioni che partecipano alla 'Giraglia' (Foto)

Sono arrivate le imbarcazioni che, questa sera a mezzanotte, partiranno da Sanremo per la Rolex Giraglia, che torna al suo classico percorso dopo gli anni della pandemia, con rotta su Saint Tropez.

Numerose le splendide barche che partiranno stanotte tra le quali la super innovativa e velocissima Flyng Nikka, una barca su foil, molto simile alle imbarcazioni di Coppa America, alla sua prima uscita pubblica. Ben 16 le nazioni partecipanti, provenienti anche da molto lontano, come Uruguay, Argentina, Turchia e le isole Cayman. Un grande spettacolo che sta affollando il porto vecchio di Sanremo e che avrà il suo culmine con l’uscita dal porto verso le 23.

La Federazione Internazionale Vela e la Federazione Italiana Vela hanno emanato una direttiva che ha escluso tra 50 e 60 imbarcazioni a vela di proprietà russa o battenti bandiera russa dalla in programma fino al 18 giugno.

La 'Rolex Giraglia' è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l'egida della Federazione italiana Vela. Dopo la partenza di stasera per il prologo da Sanremo a Saint Tropez, sono previsti tre giorni di regate costiere in Francia e poi via alla regata 'lunga', che da Saint Tropez porterà le barche a Genova, per quella che è considerata dai velisti di tutto il mondo la prova 'Regina del Mediterraneo'.

Partecipano barche d'altura di classe Irc e Orc con una misura minima di 9,44 metri fino a oltre 30 metri. Come sempre la città di Sanremo sta accogliendo al meglio atleti e barche col suo stile e la sua bellezza.

(Foto di Tonino Bonomo)