Pallapugno femminile, esordio scoppiettante in Serie A: il derby va ad Amici del Castello all'ultimo gioco (9-8)

Finisce 9-8 per Amici del Castello il derby del territorio contro San Leonardo. Inizio scoppiettante per la stagione di pallapugno femminile che divertito gli oltre 100 presenti al 'Quaglia' ieri sera.

Klippl e compagne, che avranno il compito di difendere gli ultimi due titoli vinti consecutivamente, subiscono subito la vivacità delle ragazze allenate da Claudio Motosso. La rientrante spalla Chantal Mishi , al ricaccio, viene posizionata come ultimo baluardo, nei pressi della linea di fondo, dietro anche alla battitrice Nathalia Di Curzio: una mossa che sorprende le castellotte e manda il risultato sull' 1-3.

Prese le misure, le padrone di casa fanno la voce grossa e, a cavallo dell'intervallo, ribaltano il risultato. Klippl è praticamente perfetta assestando alcuni dei colpi dei suoi che 'volano' il campo e, sempre protetta dalle compagne, consegna il 6-3 ad Amici del Castello.

Quella che poteva diventare una mazzata per il morale invece galvanizza San Leonardo, che mostra un gran carattere per una squadra così giovane (la più esperta è classe 2002). Qualche errore di troppo da un lato e una Nathalia Di Curzio in formato super, portano avanti nuovamente (6-7) le leonardiane che, con l'inserimento di Martina Tagliati , guadagnano qualcosa al muro.

Va in scena così una agguerrita rincorsa punto a punto. Fino al diciassettesimo gioco, quello decisivo. Con Rebecca Klippl che piazza il pallone della vittoria sul 40-30. Applausi scroscianti degli spettatori: la Serie A femminile 2022 non poteva iniziare in modo migliore.