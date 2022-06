Pallanuoto, Rari Nantes Imperia in trasferta a Roma per i play-out: i ragazzi di Pisano vogliono chiudere la serie al Foro Italico

Rari Nantes Imperia si appresta a vivere un altro week-end incandescente.

Domani, alle ore 16:15, alla piscina del Foro Italico in Roma, i giallorossi di Andrea Pisano scenderanno in vasca per gara-2 dei playout di Serie A2. Dopo il successo della ‘Cascione’ ottenuto ai rigori, la Rari sarà ospite del Tuscolano: in caso di vittoria capitolina, la serie tornerà nuovamente ad Imperia per disputare la ‘bella’.

Confermato il blocco di gara-1, la squadra è partita nella mattinata di oggi in direzione della Capitale. Arbitreranno l’incontro i signori Stefano Alfi e Gianfranco Bonavita, con delega affidata a Mario Maggio.

Rari-Girls al secondo appuntamento casalingo di fila: domenica 12 giugno alla ‘Cascione’ arriveranno le sarde del Promogest. Per questioni logistiche legate alla squadra ospite, l’incontro sarà anticipato alle ore 13:30. Nessuna novità nella formazione di Gerbò che si appresta a vivere il penultimo appuntamento della stagione di Serie A2. Dirigerà l’incontro il signor Federico Capobianco.