Nuoto: prosegue l'attività della 'Sanremo Like Swim', i risultati delle ultime gare in trasferta

Non conosce soste l’attività della 'Sanremo Like Swim', in corsia con profitto anche nell’ultimo fine settimana con gli atleti dei settori 'Propaganda' ed 'Esordienti A'.

Partiamo proprio dai più piccoli, impegnati il 2 giugno scorso ad Albenga all’interno della quarta prova del circuito a loro riservato. Il foltissimo contingente della SLS, come ormai d’abitudine, ha fatto segnare miglioramenti tecnici e cronometrici tali da consentirgli di andare, in blocco, a medaglia. Nello specifico, sono arrivati due ori “di squadra”: uno per la staffetta femminile 4x25 delfino con Giretto Giulia, Ciavatta Iris, Nasso Diletta, Piombo Guia, uno per i colleghi maschietti (stessa distanza, stesso stile) con Jacopo Pellegrino, Tommaso Di Giorgio, Tommaso Laura e Jonathan Grella.

L’applauso unanime di staff tecnico (composto dagli allenatori Avallone, Martini, Aschero e Poletti) e dirigenziale (capeggiato dal presidente Bonaccorso) è doveroso per questi ragazzi che, attraverso il loro lavoro settimanale in vasca, riescono spesso e volentieri a cogliere le soddisfazioni che meritano.

Sabato e domenica scorsi, invece, alla 'Sciorba' di Genova, si è svolta la prova regionale (in vasca lunga) degli “Esordienti A”. Anche qui, altri cronometri 'spaccati' col terzo posto nei 100 delfino e il settimo nei 100 stile libero di Leonardo Laura (in entrambi i casi, è arrivato il personal best stagionale). Record anche per Giorgia Fazio nei 200 stile libero e 100 dorso, per Benedetta Sciolé nei 100 stile libero e per Valeria Scardetta nei 100 e 200 rana e nei 100 delfino, a completamento di un week-end da urlo!