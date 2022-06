Si chiude la campagna elettorale di Taggia: comizi online e in piazza per i quattro candidati sindaco (Foto e Video)

Cala il sipario sulla campagna elettorale di Taggia. Da domani scatterà il silenzio elettorale in attesa dell'apertura delle votazioni che si terranno domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23.

Quest'ultimo è il caso di Ardoino che è stato il primo a chiudere la campagna elettorale attraverso un video girato presso il circolo di via Cornice ad Arma di Taggia e pubblicato sulla pagina Facebook della lista.

Secondo appuntamento della giornata, quello di Mario Conio alle 19, in piazza SS Trinità a Taggia. Un primo momento di chiusura della campagna elettorale c'è stato già ieri ad Arma di Taggia allo stabilimento balneare Playa Manola. Ecco cosa ha detto il sindaco uscente candidato al secondo mandato:

In contemporanea, a pochi metri di distanza, in piazza Tiziano Chierotti, Lo Iacono ha tenuto un comizio supportato dal leader di "Più Italia", Fabrizio Pignalberi.

Un'ora più tardi, alle 20, Cascino ha incontrato i suoi sostenitori alle 20, al Bar Tiffany di Arma di Taggia. Il candidato sindaco, presentato con lista civica sostenuta dal Partito Democratico, ha colto quest'ultima occasione per spiegare ancora una volta la sua visione per Taggia:

La campagna elettorale per Taggia si chiude senza particolari colpi di scena, tuttavia non sono mancati i danni ai manifesti elettorali dei candidati: episodi che hanno interessato nello specifico Mario Conio e Giuseppe Lo Iacono. A margine si può notare, invece, il cambio di registro che ha interessato questa corsa verso le urne. Tutti i candidati alla carica di sindaco hanno optato per la sobrietà: i grandi aperitivi e momenti di massa del passato, con l'importante politico di turno, hanno lasciato il passo invece ad una dimensione più raccolta, con incontri quasi intimi tra i candidati e pochi cittadini.