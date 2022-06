Nella città della musica da spettatori a protagonisti con “Sanremo t'incanta”

Sanremo, la patria del Festival della Canzone Italiana e culla della musica leggera moderna è sempre più la “Città della Musica” e con un tocco di magia consentirà a chi lo desidera di trasformarsi da spettatore a protagonista, portandosi a casa un emozionante ed indimenticabile ricordo.



Infatti, il nuovo calendario delle manifestazioni estive 2022 del Comune di Sanremo, prodotto dall’Assessore al Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi, in collaborazione con l'associazione Viva Armea per la prima volta offrirà a tutti i turisti e residenti amanti della musica e del canto una speciale occasione per esibirsi gratuitamente davanti ad un pubblico di appassionati intenditori.