5 idee per una vacanza originale: quest’anno passa un’estate diversa!

Siete giustamente stanchi della solita versione di vacanza tutta hotel o appartamento e volete qualcosa di diverso? Ecco 5 idee originali per le vostre vacanze estive che faranno invidia a chiunque e vi regaleranno momenti indimenticabili!

Come il guardiano di un faro

Se vuoi sentirti improvvisamente catapultato nell’era delle scoperte, una vacanza in un faro è proprio quello che fa per te.

Un soggiorno in una lighthouse, breve o lungo che sia, è l’idea perfetta per una vacanza romantica da condividere con la tua dolce metà, isolati dal mondo per dedicarvi completamente a vicenda. Lontani dalla frenesia della città e dai vostri impegni quotidiani, avrete costantemente una vista meravigliosa sul mare e potrete scegliere tra mete italiane o europee, infatti tra i fari più belli non possono essere dimenticati quelli francesi e portoghesi.

Se state pensando di prenotare una vacanza in un faro, sbrigatevi a farlo perché per quanto possa essere un’idea originale è un’opzione sempre più gettonata, specialmente da coloro che sono cresciuti a pane e Raoul Bova, che aspettò la sua Niki in un faro per poi riunirsi per sempre.

A tre metri da terra in una tree house

Non riesci proprio a stare con i piedi per terra e anche la notte sogni di vivere mille avventure? Se vuoi un’esperienza stile Tarzan e Jane, allora come non scegliere di alloggiare in una casa sull’albero per rendere la tua vacanza indimenticabile?

Non ti preoccupare, soggiornare in una tree house non significa automaticamente essere sconnessi dal resto del mondo o dover superare delle prove di sopravvivenza, anzi. Per una vacanza su un albero potrete scegliere anche delle opzioni smart con vari elementi tecnologici, ma anche soluzioni all’insegna della comodità con una vasca idromassaggio privata.

Come capirete durante la vostra ricerca di una tree house, anno dopo anno, sempre più resort e agriturismi immersi nella natura hanno cominciato a proporre una soluzione del genere, per accontentare coloro che cercano ossigeno puro e vogliono trovarsi (apparentemente) isolati, in uno stato di tranquillità totale.

Liberi e spensierati in barca a vela

Il mare ti affascina da sempre e non puoi fare a meno di sentire il vento tra i capelli tutto il giorno? Allora non ci sono dubbi, una vacanza in barca a vela è il coronamento del tuo sogno.

In base alle mete che ti interessano puoi concordare il vostro itinerario con lo skipper che vi farà da conducente per la durata della vacanza, se non hai mai imparato a condurre una barca a vela, altrimenti potrai noleggiare il mezzo e fare da te. Non hai mai passato neanche un giorno in nave e hai qualche dubbio? Puoi sempre optare per un weekend, in modo da regolarti e poi eventualmente estendere la tua vacanza in barca a vela.

Prepara costumi e crema solare, oltre a tutta l’attrezzatura necessaria per le immersioni e inizia ad immaginare le tue giornate tra le onde!

Vacanza da principessa in un castello

Sin da piccola hai sempre sognato di vivere in un castello come le principesse dei film Disney che guardavi sempre? Per avere un assaggio di quel mondo immaginario, regalati un soggiorno in un affascinante castello in compagnia del tuo principe.

Di castelli ne è cosparsa tutta Europa, e ciascuno è circondato da una magia particolare che lo rende perfetto per una vacanza da favola. Puoi scegliere un posto al mare come anche la campagna o la città, in base alle tue preferenze e alle attività con cui vorrai riempire la tua vacanza.

E non dimenticare di assaggiare tutti i piatti tipici del posto, trattando il tuo palato principesco come merita!

Natura a cinque stelle con il glamping

Scordatevi le scomode vacanze tutte tende e sacchi a pelo dei normali campeggi e alzate le vostre aspettative prenotando un soggiorno in un glamping!

Eliminate dai vostri ricordi le docce in comune, il mal di schiena dopo una notte passata a girarvi ni continuazione e gli insetti ovunque nella tenda, lasciando il posto al glamping, nient’altro che la versione luxury del classico campeggio. In questo modo sarete comunque in mezzo alla natura ma avrete a vostra disposizione tutte le comodità di un vero e proprio hotel, come letti a baldacchino, vasche idromassaggio e tutta la privacy del caso.

Fate le valigie e preparatevi alla vostra vacanza glam!