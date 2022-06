Taggia: alla scuola Mazzini una meridiana in ricordo di Giuliana Bellagente, la maestra morta in un incidente a Pontedassio

Da questa mattina, alla scuola G.Mazzini a Taggia c'è una meridiana per rendere omaggio alla memoria di Giuliana Bellagente. L'insegnante della primaria del plesso di Levà aveva 67anni quando il 1° agosto 2021 è morta in seguito ad un incidente stradale sulla Strada Statale 28, all'altezza di Pontedassio.



Oggi la cerimonia del ricordo alla presenza della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Taggia, Anna Maria Fogliarini, dei parenti di Giuliana Bellagente, del parroco di Levà Don Martin, del sindaco e degli amministratori locali. La meridiana è stata regalata dal corpo docenti della scuola di Levà. L'opera è stata realizzata gratuitamente dall'insegnante Adriana Rossi che ha utilizzato l'ardesia e inciso il Redentore, l'iconica statua che svetta dal Monte Saccarello. Un chiaro richiamo al profondo legame tra la 67enne e la valle Argentina. Inoltre, le insegnanti e le famiglie dell'Istituto Comprensivo hanno fatto una donazione al Centro Aiuto alla Vita di Taggia.

La cerimonia si è svolta con il saluto da parte delle autorità. Poi il ricordo da parte di Ivano, il marito di Giuliana Bellagente, commosso per il dono. Intorno a loro, i bambini delle classi della Scuola Mazzini ma anche tantissime insegnanti, alcune anche in pensione che oggi hanno voluto dimostrare vicinanza e affetto per una collega che in tanti anni è sempre rimasta legata alla scuola di Taggia nonostante fosse di Imperia.

Anche i bambini hanno voluto dimostrare quanto tenessero a quella maestra e al suo sorriso, così, hanno animato la cerimonia del ricordo con dei pensieri rivolti al tempo e al suo uso. Come hanno sottolineato le autorità, nel caso di Giuliana sebbene si sia trattata di una scomparsa prematura, il suo tempo è stato speso bene, nella vicinanza e nell'insegnamento che ha sempre portato con grande gioia in ognuna delle classi dove è stata presente.