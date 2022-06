Ciclismo, UC Imperia Raineri in grande evidenza alla 'Giornata Azzurra MTB'. Pietro Lupo sfiora il titolo regionale

Prosegue la stagione di successi su due ruote della UC Imperia Raineri: sono i giovanissimi a mettersi in vetrina nel team del presidente Massimo Lupo che, insieme al direttivo, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti.

Nella ‘Giornata Azzurra MTB’, organizzata da ‘Bici Camogli a Genova Calvari, Pietro Lupo si è piazzato al secondo posto assoluto, sfiorando il titolo regionale. Nella corsa, che valeva come Prova Ligure Esordienti, anche Tommaso Sepe e Luca Fordano che hanno raggiunto buonissimi piazzamenti, in un percorso che si preannunciava tecnico e molto impegnativo.

La gara, nella categoria Giovanissimi, rientrava inoltre nel circuito Challenge e la UC Imperia Raineri sarà organizzatrice della quinta ed ultima tappa della rassegna: al termine, l’atleta che avrà raccolto più punti nel ‘Challenge’ si laureerà campione regionale.

Età più verdi ma stessi convincenti risultati: Donte Bryan vince la prova della categoria ‘Promozionali’ e così Greta Lupo nella categoria femminile G4. Completa il podio – e una gara superlativa per la UC Imperia – la giovane Sofia Rolla, giunta terza.

Quarto posto per Alessandro Barbero nella categoria G3, seguito dal sesto di Matteo Grosso. Mentre Andrea Sepe, nei G6, si piazza in decima posizione.