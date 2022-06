Arma di Taggia: domani alla 'Riviera Shopville' la raccolta di cibo con la 'Lega del Gattino'

La ‘Lega del Gattino’ di Sanremo organizza per domani, al ‘Pet Store Conad’ della ‘Riviera Shopville’ di Arma di Taggia, una raccolta di cibo per i gatti, in un periodo dell’anno nel quale ci sono più cuccioli.

“Cerchiamo di far sì che non diventino gatti randagi – evidenzia la ‘Lega del Gattino’ - cercando di dare loro un’adozione. Accudire cuccioli, sfamare gatti randagi, sterilizzare: ogni giorno noi volontarie ci impegniamo in questo modo per evitare il randagismo”.

Domani, per tutto il giorno, sarà possibile donare qualcosa per aiutare le volontarie.