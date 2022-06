Un nostro lettore di zona San Lorenzo a Sanremo, Luca, ci ha scritto per evidenziare (con alcune foto) la situazione di degrado che si registra da diversi giorni:

“Questa è la situazione che ci ritroviamo in strada san Lorenzo da tre giorni. Il televisore è in quella posizione da almeno dieci giorni. Sul retro dei bidoni ci sono rifiuti di ogni genere. La situazione non è più sostenibile. Nonostante le continue segnalazioni non cambia nulla”.