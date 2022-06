Imperia: quando sarà attivato il servizio con il trenino estivo? Una lettrice scrive alla Rt

Una nostra lettrice, Carla, ci ha scritto dopo aver letto che, per tre giorni è stato messo a disposizione dei bimbi delle scuole elementari di Imperia il trenino estivo:

“Una bellissima iniziativa ma sorge spontanea la domanda: quando entrerà in vigore il trenino che fa servizio tra Porto Maurizio e Oneglia nella stagione estiva? Le spiagge sono state aperte da tre settimane, ma quando potremo contare su questo simpatico aiuto anche per la terza età e per le mamme con bambini piccoli? Inoltre i turisti che troverebbero pratico poter visitare Porto Maurizio ed Oneglia dopo aver fatto il tragitto su un pittoresco trenino dove circola l'aria (tempo di Covid!). Anche con un orario ridotto, per esempio alle 9 alle 12 e alle 15 alle 18, andata e ritorno, otto corse giornaliere risolverebbero il problema, portando nuovi introiti all'azienda. Senza contare gli spazi pubblicitari sul trenino, distribuzione di volantini (con gli orari) nelle spiagge, nei ristoranti e negli alberghi della città. Ho scritto alla Riviera Trasporti, ma non ho avuto risposta”.