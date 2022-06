Chiuso l'ambulatorio di Arma di Taggia: lettrice deve andare a Sanremo e Imperia, la protesta

Una nostra lettrice, Barbara D’Agostino, ha scritto all’Urp dell’Asl 1 Imperiese e anche al nostro giornale per segnalare un disservizio:

“Da anni devo sottopormi ad analisi di routine – scrive – che ripeto una-due volte all'anno. Dopo aver perso l'ambulatorio di Arma di Taggia (Perché è stato chiuso? Troppo comodo, troppo efficiente?) sono stata costretta a recarmi a Sanremo o Imperia (troppo lontano per me che abito a Pompeiana). Stamattina ho voluto sperimentare il servizio convenzionato dell'Acad. Dopo un’ora di coda, due persone mi sono passate davanti (non danno i numeri). Eppure il 50% del mio stipendio dovrebbe andare anche nei servizi”.