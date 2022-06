Target: Agenzia Moderna, il piacere di tornare a casa

L’agenzia Moderna nasce nel 1969 dalla passione di Fortunato Lucisano, in quegli anni, oltre ad essere un’importante agenzia immobiliare, il titolare si occupava anche di pratiche automobilistiche. Da circa vent’anni il figlio Luca Lucisano porta avanti l’azienda con determinazione, raggiungendo traguardi sempre più importanti.

Oggi l’agenzia ha tre sedi diverse, due a Ventimiglia in Via Matteotti e in Via Garibaldi e una a Bordighera in Via Emanuele, 267. Il titolare e il suo team guidano i propri clienti nella scelta dell’immobile desiderato partendo dal check-up finanziario, in collaborazione con i maggiori istituti di credito.

Tramite il mandato di ricerca immobiliare prendono in carico ogni esigenza con servizi dedicati alla ricerca di immobili in vendita e in affitto in tutto in territorio di Imperia. L’agenzia rappresenta inoltre un supporto professionale per la redazione di documenti, contratti, atti notarili e rogito per l’acquisto o vendita di immobili. Massima è la visibilità degli immobili dei clienti tramite i migliori canali pubblicitari dell’agenzia quali: portali internet, giornali, radio e social network.

L’agenzia propone anche immobili da restaurare grazie al lavoro di collaboratori attivi nel settore delle ristrutturazioni edili: architetti, ingegneri e tecnici specializzati nell’impiantistica. Per chi deve vendere il proprio immobile, il titolare Luca e i suoi collaboratori riservano servizi di stima e valutazione case, appartamenti, ville e residenze di varia tipologia nel territorio di Ventimiglia.

L’agenzia Moderna Studio Immobiliare è associata alla FIAIP(Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), per garantire alla propria clientela la maggior professionalità, competenza e tutela possibili.