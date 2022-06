Pallapugno femminile, San Leonardo ai nastri di partenza della Serie A. Capitan Di Curzio e coach Motosso: "Vogliamo diventare la sorpresa!"

La stagione di Serie A femminile è alle porte e la squadra della San Leonardo Pallapugno vuole essere la sorpresa del campionato. “Il nostro sogno sarebbe raggiungere la finale” afferma subito il capitano Natalia Di Curzio, che guida una squadra nel pieno della maturazione.

Il primo impegno sarà subito importante: le imperiesi romperanno il ghiaccio con il derby in casa delle campionesse d’Italia, Amici del Castello, questa sera alle ore 20:30. Ma Di Curzio guarda l’aspetto positivo:” Affronteremo subito l’avversario più difficile e questo ci preparerà ai match successivi. Siamo una squadra giovane e, match come questi, possono soltanto farci crescere; è un appuntamento nel quale non abbiamo nulla da perdere.”

Come la battitrice Natalia Di Curzio, tutte le atlete della squadra sono nate e cresciute con la maglia leonardiana addosso. Sicuramente motivo di orgoglio per coach Claudio Motosso che le ha viste diventare grandi:” Portano avanti il loro impegno con dedizione. Quest’anno abbiamo avuto qualche difficoltà nella preparazione perché tre ragazze sono andate a vivere lontano da Imperia per motivi universitari. Ma aver voluto, a tutti i costi, far parte del gruppo è indice di grande passione per questo sport ed attaccamento ai colori.”

L’allenatore è entusiasta del gruppo e vuol proteggerlo dalle pressioni:” Siamo in un percorso di maturazione ma le ragazze si conoscono già bene giocando insieme da tanti anni. Inoltre sarà nuovamente con noi la spalla Chantal Mishi, dopo l’esperienza dell’anno scorso ad Alba. Anche lei è cresciuta nella San Leonardo e, per me, è una soddisfazione avere una squadra venuta fuori interamente dal nostro settore giovanile.”

Motosso è anche terzino a muro della formazione maschile che milita in C2. L’inizio travagliato ha condizionato l’attuale classifica ma, anche in questo caso, l’entusiasmo non manca:” A pochi giorni dall’avvio di stagione, si è infortunato Dulbecco che per noi era fondamentale e abbiamo dovuto cambiare un po’ l’assetto. Il rammarico comunque è per la prima partita dove ci siamo fatti soffiare il punto. Il morale comunque è alto e rimboccandoci le maniche cercheremo di toglierci delle soddisfazioni.”

La formazione femminile è composta da Natalia Di Curzio, Chantal Mishi, Madeleine Di Curzio, Sofia Gerini, Martina Tagliati, Clara Sturloni.