Calcio: retrocessione del Ventimiglia, Fabio Luccisano lascia i granata "Resterete nel mio cuore"

Dopo la retrocessione del Ventimiglia Calcio in Promozione, l’allenatore Fabio Luccisano lascia i granata. Una mancata riconferma che non ha incrinato i rapporti tra il tecnico e la società.

“Vorrei ringraziare - spiega Luccisano - il Ventimiglia Calcio (in particolar modo il presidente Enzo Savarino, il vicepresidente Rocco Ricevuto e il direttore sportivo Nicola Veneziano) per avermi dato la possibilità in tutti questi anni di crescere: all'inizio come tecnico nel settore giovanile, poi nella prima squadra. Tra Promozione ed Eccellenza ho raggiunto 130 presenze in panchina, e ho arricchito il mio bagaglio tecnico.

“In oltre 10 anni ho avuto il piacere e l’onore di allenare tantissimi ragazzi a cui tutt'ora sono molto legato. Dopo la grande delusione dell'ultima stagione ho ritenuto giusto che le nostre strade si dividessero per vivere delle nuove esperienze ma sono convinto che il nostro non sia un addio, ma un arrivederci ad un futuro prossimo. Auguro tantissime soddisfazioni e vittorie alla grandissima famiglia granata che resterà sempre nel mio cuore”.