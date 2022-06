Calcio: la Sanremese continua a puntellare la squadra per il prossimo anno, firma anche Filippo Scalzi

Anche Filippo Scalzi ha prolungato con la Sanremese e, la prossima stagione, giocherà con la maglia biancoazzurra. Nato a Sanremo il 7 novembre 1997, esterno d’attacco e all’occorrenza anche seconda punta o trequartista, Scalzi si appresta a disputare la sesta stagione in maglia biancoazzurra.

Finora, con la squadra della sua città ha totalizzato 136 presenze e ha messo a segno 35 gol. Vanta 18 presenze anche in serie C nella Lucchese nella stagione 2020/21. La conferma di Scalzi, dopo quelle di Gagliardi e Bregliano, è un ulteriore tassello importante che il presidente Alessandro Masu e il direttore sportivo Marcello Panuccio mettono a disposizione del mister Gabriele Giannini nell’intento di allestire un organico ancora più competitivo in vista del prossimo campionato.