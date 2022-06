Elezioni a Taggia: Mario Conio lancia l'appello al voto, "Tutti insieme saremo al vostro fianco per migliorare la nostra cittadina"

"Tutti insieme saremo, come abbiamo sempre fatto, al vostro fianco per migliorare ancora di più la nostra meravigliosa cittadina".



Questo è il messaggio di Mario Conio, sindaco uscente e candidato per il secondo mandato con la lista 'Insieme', per le elezioni comunali di Taggia del 12 giugno. Nel video girato in piazza Farini a Taggia, Conio, con tutti i candidati del gruppo, rivolge il tradizionale appello al voto, a poche ore dal silenzio elettorale e dall'apertura dei seggi per il voto, in programma domenica.





"Cari concittadini, l'appuntamento alle urne del 12 giugno è ormai alle porte. Sono stati 5 anni in cui, insieme, abbiamo cercato di portare avanti un'idea di città, ma soprattutto un'idea di comunità. Oggi siamo qua a chiedere il vostro fondamentale sostegno per questa fantastica squadra. Tutti insieme saremo, come abbiamo sempre fatto, al vostro fianco per migliorare ancora di più la nostra meravigliosa cittadina. Una città fatta di tante realtà. I 16 candidati della lista '𝐈𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨' rappresentano, ognuno, un'anima della nostra Taggia. Noi ci siamo e ci saremo! Domenica 12 giugno barrate il simbolo della lista '𝐈𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞' per sostenerci ancora una volta". - questo il messaggio lanciato da Mario Conio