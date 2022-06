Sanremo, weekend all’insegna del mondo venatorio di montagna con l’UNCZA

Anche quest'anno l’assessore regionale alla Caccia parteciperà all’Assemblea Nazionale UNCZA (Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi – Settoriale Federcaccia), giunta alla 56esima edizione, sabato alle 10 presso il Palafiori di Sanremo. La manifestazione dell’UNCZA si svolge dal 10 al 12 giugno, ma l’assemblea in senso stretto è in programma sabato prossimo alle 15.30; l’avranno preceduta il consiglio (domani alle 16.30) e il convegno su ricerca e gestione nella caccia alpina. Tantissime le attività in programma che comprendono anche visite naturalistiche (informazioni al numero 334 6752277).



“In questa occasione – spiega l’assessore alla Caccia - tengo a sottolineare quanto ci siano stati d’aiuto i cacciatori in questi mesi per il monitoraggio e le segnalazioni degli ungulati recanti segni da peste suina africana, mettendosi a disposizione volontariamente. Del resto, sempre di più, in questi anni ci hanno dimostrato l’amore per il territorio aiutando nella pulizia dei boschi, nel mantenimento dei sentieri e mettendosi a servizio per la gestione faunistico-ambientale. Ringrazio il presidente UNCZA Sandro Flaim e il presidente FldC Imperia Luca Calvini per aver messo in luce lo spaccato culturale e le tradizioni dei cacciatori alpini, insieme alla proposta di tanti momenti conviviali per gli appassionati di tutte le età”.