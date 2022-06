Sanremo: i ringraziamenti di Unuci Sanremo post convegno 'Europa, pandemia e sanità' ad Asl1

Questa mattina il Dott. Danilo Papa, referente medico dell'Unuci Sanremo (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia), ha consegnato a nome dell'associazione due targhe al Direttore Generale di Asl1 Dott. Silvio Falco e al Dott. Giovanni Cenderello Direttore S.C. Malattie Infettive dell'ospedale “Borea” di Sanremo.

Il conferimento del riconoscimento è per la disponibilità di Asl1 e del Dott. Cenderello in merito alla partecipazione e patrocinio, assieme al Comune di Sanremo, del convegno organizzato da Unuci Sanremo e Clubs Lions dal titolo “Europa, pandemia e sanità”. E' stata un'occasione per un alto momento culturale, che ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti nazionali e internazionali del mondo della sanità, lo scorso aprile presso il teatro del Casinò di Sanremo.