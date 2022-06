Pontedassio: al via oggi le iscrizioni alla 'Scuola Materna Estiva' per il mese di luglio

Come preannunciato qualche settimana fa, dopo aver concluso l’organizzazione dei campi estivi per 50 ragazzi dai 6 agli 11 anni che hanno scelto tra San Lorenzo al Mare e Imperia Rugby Regione Baitè, da oggi partono le iscrizioni per la ‘Scuola Materna Estiva’ di Pontedassio, per i bambini dai 3 ai 6 anni per il periodo dal 4 luglio al 29 luglio (4 settimane).

Le iscrizioni possono essere fatte presso l’ufficio Servizi Sociali al piano terra del comune di persona in orario d’ufficio o via mail a pontedassio@uno.it, indicando nome e cognome del bambino, nome, cellulare e mail del genitore di riferimento, settimane per cui si intende partecipare.

Il programma rimane simile a quello dell’anno scorso con attività presso l’asilo, tre mattinate settimanali al mare, passeggiate in paese e gite nelle località vicine. Il pranzo, come l’anno scorso, è incluso e sarà a Pontedassio. Per i bambini delle frazioni ci sarà il pulmino al mattino e alla fine della giornata per riportarli a casa. Il costo complessivo per ogni bambino è di 170 euro per 4 settimane.

L’amministrazione comunale si farà carico di circa 350 euro in più per ogni bambino al fine di coprire tutte le spese necessarie.