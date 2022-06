Importante serata conviviale martedì scorso per il Lions Club Capo Nero Host di Bordighera

Grande serata conviviale, martedì scorso per il Lions Club Capo Nero Host di Bordighera al ristorante Giappun di Vallecrosia. Una serata iniziata con il consueto tocco della campana e la lettura del codice etico dei Lions da parte del grande cerimoniale del Club Gianfranco Ravotti.

Il Presidente Marco Zagni, con grande soddisfazione e anche un po' di emozione, si è congratulato con tutti i soci mettendo in risalto il clima disteso di vera collaborazione e di grande entusiasmo che come sempre tutti dimostrano nell'impegno delle riuscite dei service che il club si prefigge all'inizio di ogni mandato. In particolare, quest'anno si era focalizzato sulla donazione di un cane guida per un non vedente e per questo ha voluto, inoltre, ringraziare anche tutti quei benefattori che con entusiasmo hanno subito aderito a questa bellissima iniziativa che è terminata molto positivamente.

Durante la serata, conclusasi con una grande lotteria di beneficenza, il Presidente Zagni ha conferito il 'Milestone Chevron' ai seguenti soci del club: Paola Poggio, Ernesto Fresca Fantoni e Giampiero Rivata, come riconoscimento e ringraziamento per gli anni di servizio prestati nei Lions.