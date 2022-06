Bordighera: terminati i lavori per le nuove strutture sportive alla scuola di Borghetto San Nicolò

“Sempre più sport per i bambini e i ragazzi di Bordighera: dopo la realizzazione dei campi polisportivi in via Rodari e in via Pelloux, è terminata l’installazione delle strutture con porta da calcetto e canestro per il plesso Maria Primina di Borghetto San Nicolò”.



Con queste parole il sindaco Vittorio Ingenito ha comunicato la fine dei lavori per l'installazione delle strutture sportive nel plesso 'Maria Primina' di Borghetto San Nicolò. Sopralluogo effettuato con l'assessore Stefano Gnutti per quella che rappresenta un'occasione in più per i più giovani, con il fine di potersi esprimere e dedicarsi allo sport, ambito favorito anche dalla precedente realizzazione dei campi polisportivi, quello in via Rodari e in via Pelloux, come ha ricordato lo stesso sindaco.