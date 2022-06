Sanremo: scomparsa del Preside Claudio Valleggi, una docente "Un onore conoscerlo, troppo breve il cammino"

Una docente del Liceo Cassini ci ha scritto per ricordare il Preside, Claudio Valleggi, morto ieri:

"Si incontrano persone che lasciano immediatamente una impressione di forza, senso del giusto, competenza e umanità. Nel tempo comprendi che la prima osservazione non solo era corretta ma anche incompleta, perché vedi quella persona in azione nel quotidiano, vedi un leader che svolge con passione il suo lavoro, motiva tutti con l'energia della sua visione di scuola, valorizza educazione e formazione come strumenti del sapere e dell'essere. Questo era ed è il dirigente scolastico avv. Claudio Valleggi. Un onore conoscerlo, troppo breve il cammino."