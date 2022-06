Persone & Aziende, il mondo di AIDP, Carlotta Mangiavacchi: "E' un'associazione in cui la risorsa umana è una persona da valorizzare" (Video)

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane, in Liguria ne fanno parte circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“Essere in AIDP – spiega - è importante per avere un network di professionisti con cui condividere esperienze e conoscenze. È un'associazione in cui la risorsa umana è intesa come persona da valorizzare, ma AIDP è anche formazione perché tutti gli iscritti possono accedere alle informazioni sia sulle tematiche trasversali nell'ambito delle risorse umane, ma anche sulle tematiche più tecniche che riguardano gli aspetti del mondo del lavoro. AIDP è anche aggiornamento perché tutti i soci ricevono una newsletter nella quale sono esplicitate le principali notizie nell'ambito delle risorse umane, senza dimenticare la territorialità, perché AIDP, che è un'associazione nazionale, nelle varie regioni è vicina al proprio territorio e sostiene anche piccoli imprenditori o realtà che sono legate a progetti di sostenibilità o di inclusività. AIDP Liguria sta sostenendo il progetto 'La sosta della tartaruga', un bed & breakfast che aprirà a breve”.

“Da qualche mese – continua – sono referente del gruppo giovani AIDP Liguria, e spero che, come lo è per me, per tutti i giovani che si iscriveranno o che si sono appena iscritti, possa essere un'opportunità di condivisione e per mettersi in gioco, io credo molto nella reciprocità dei rapporti, pertanto invito tutti i giovani che si iscriveranno all'associazione di partecipare attivamente. Da inizio anno abbiamo iniziato un ciclo di eventi che consentono la partecipazione, perché partecipano giovani e meno giovani a eventi di circa un'ora e mezza, che sono occasione di confronto sulle tematiche relative alle risorse umane, in cui ci si può confrontare, e per questo sono stati molto apprezzati. Nei prossimi mesi ce ne saranno altri due, per cui invito i colleghi giovani e meno giovani a partecipare. La sfida personale, per quanto riguarda la mia realtà lavorativa che è Agras Delic, è stata quella di mettere insieme, dato che l'azienda è stata acquisita nel 2017 da un fondo di investimento belga, ma è nata come azienda familiare genovese, diversi modi di lavorare e diversi background, e quindi creare un'unica cultura organizzativa che potesse vincere e superare le sfide del mercato attuale”.

AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.

