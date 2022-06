XVIII Premio Panathlon Scuola, quando lo sport è palestra di vita: ecco i premiati

Si sono svolte al ristorante Buca Cena di Sanremo le premiazioni ufficiali del “XVIII Premio Panathlon Scuola” alla presenza dei professori delle scuole che hanno partecipato alla competizione e dei genitori degli alunni premiati. La manifestazione svoltasi sul campo di atletica leggera di Imperia ha avuto un grande successo con la partecipazione di oltre 230 ragazzi, di cui alcuni disabili, di tutte le scuole della provincia di Imperia. La competizione che è stata molto combattuta ha visto primeggiare dopo la disputa della tre prove in programma: 80 metri piani, salto in lungo e lancio del peso (Kg. 4 per i maschi e Kg. 3 per le femmine), per le ragazze Benedetta Rivò e per i ragazzi Ennis Pelle entrambi del liceo 'Vieusseux' di Imperia che si sono imposti rispettivamente con 1.384 e 1.531 punti, premiati con un attestato e una medaglia d’oro.

La “Carta dei diritti del ragazzo nello sport”, emanata dal Panathlon International a Gand il 24 settembre del 2004, che al primo articolo stabilisce il “Diritto di fare dello sport” e all’ultimo il “Diritto di non essere un campione”, è stata il punto di riferimento della manifestazione, mentre lo “Sport è fratellanza”, coniato dal club a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina che sta imperversando, stampato sulle magliette donate ai partecipanti, ne è stato il leitmotiv.

Nel corso della serata si sono svolti altri due momenti particolarmente significativi: l’intronizzato nel Panathlon Club Imperia-Sanremo del nuovo socio Mauro Vicenzi accolto nel club con un grande applauso di benvenuto e il diploma che il vice governatore Piero Fogliarini e il presidente Angelo Masin hanno consegnato a Onorato Lanza, e un distintivo in argento con uno zaffiro blu quale meritato riconoscimento per il suo impegno e dedizione alla causa panathletica, un ringraziamento del Panathlon International per aver raggiunto un’anzianità di iscrizione superiore ai 50 anni

Al termine della manifestazione, dopo aver effettuato tutte le premiazioni, e aver ringraziato quanti hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, il presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo Angelo Masin ha rivolto un accorato ringraziamento a tutti i professori e ai presidi delle scuole che, con grande spirito di collaborazione e disponibilità, hanno portato sul campo un cosi nutrito numero di ragazzi che hanno dato vita a una vera e grande giornata di sport.