‘Sperimento nuovi sport’: iniziativa rivolta agli studenti dell’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’ di Sanremo

All’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’, in particolare nel nuovo plesso di Valle Armea, si è voluto favorire il ritorno alla normalità e alla socialità anche attraverso delle attività sportive a cui hanno aderito gli studenti degli indirizzi Tecnico Turistico, Sociosanitario e Alberghiero.

Il progetto “Sperimento nuovi sports” si è svolto nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, in orario pomeridiano e anche nel week end, coordinato dai professori Silvia Borga e Tiziano Rodigari.

Riferisce la professoressa Borga: “ Il progetto, gratuito per gli studenti e finanziato da un PON ossia da fondi europei per la scuola, si è articolato in varie giornate e ha permesso ai ragazzi di cimentarsi in vari sports quali arrampicata, pallamano, vela, tennis tavolo, volley, calcio balilla, ginnastica dolce, freccette, workout, badminton; le attività si sono svolte prevalentemente nelle strutture sportive che si trovano nel Mercato dei Fiori, da quest’anno in uso anche alla nostra scuola e anche grazie alla collaborazione di associazioni sportive del territorio che ci hanno fornito attrezzature e competenze”.

Aggiunge il professor Rodigari: “A questo progetto abbiamo dato anche un taglio “professionale”, riconoscendolo come attività di PTCO, inserendo anche attività di animazione fatta attraverso lo sport, con alcuni interventi del collega Spada che ha fornito contenuti specifici utili in campo lavorativo ai futuri diplomati del nostro istituto”