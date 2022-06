Pallavolo: sta per terminare la stagione sportiva della Mazzucchelli Sanremo, tutti i risultati

Mancano ormai pochi giorni alla fine della stagione sportiva ed è proprio in questo momento che si trarranno le somme della stessa, con le ultime partite dei rispettivi campionati.

Il weekend per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli è iniziato domenica scorsa al Palasport Natta di Celle Ligure, dove la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha affrontato le padroni di casa ovvero le Civette Celle, nella partita dei Playoff della seconda divisione femminile girone C. La formazione matuziana non è riuscita ad uscirne vincente dallo scontro con le Civette subendo una sconfitta per 3-0 (25/17, 25/18, 25/21).

Al Mercato dei Fiori di Sanremo, si sono svolte le Final Four U13/F FIPAV al quale ha preso parte anche la formazione Conad City Mazzu. La squadra green ha dovuto fronteggiare il Maremola Volley perdendo 2-0 (25/22 e 25/18) e successivamente alle 16 ha dovuto giocare contro la formazione Sabazia Vado Gateway con la quale è riuscita ad imporsi per 2-0 (19/25 e 16/25). Purtroppo questa vittoria non è servita a molto alla squadra ‘Mazzu’ che è riuscita a posizionarsi al 3° posto, proprio davanti al ‘Sabazia’. Le Final Four territoriali sono state vinte dalla squadra Albenga Volley che in finale ha battuto il Maremola Volley per 2-1 ottendendo il titolo di Campioni Territoriali FIPAV 2022.

“Purtroppo – ha detto Valter De Alessandri, mister della formazione Conad City Mazzu - la squadra ha sentito troppo la semifinale contro il Maremola. E’ stata una partita molto impegnativa sia sotto l’aspetto fisico che quello psicologico. Le ragazze erano tese nelle prime fasi di gioco, cosa che ha portato a diversi errori, ma più la partita è andata avanti e più si sono riprese dimostrando anche buone fasi di attacco e di difesa. Purtroppo e nonostante il nostro dare battaglia, abbiamo subito una sconfitta per 2-0 che ci ha fatto scendere un pò giù il morale. Successivamente, abbiamo dovuto affrontare il Sabazia e nonostante fossimo un po’ delusi per la sconfitta della semifinale, tirando fuori la grinta, la cattiveria agonistica e la voglia di rivalsa tipica delle mie ragazze, siamo riusciti ad imporci per 2-0 aggiudicandoci il 3°posto. Nonostante sia soddisfatto del percorso fatto fin’ora dalle mie ragazze e nonostante sperassi in una vittoria delle finali, devo però riconoscere che nella prima partita le avversarie sono state più determinate di noi nel finale, cosa che le ha portate a rimanere concentrate e a sbagliare di meno, permettendoli di approdare alla finale in modo assolutamente meritato. Come detto precedentemente, sono molto soddisfatto del percorso di crescita della mia squadra e di queste ragazze che prese singolarmente una per una, hanno dimostrato di avere una buona crescita che mi fa e ci fa ben sperare per il futuro. Ci tengo inoltre a fare I miei più sentiti complimenti per la vittoria dell’Albenga Volley, nuovo campione Territoriale Fipav 2022”.

Infine, al Palasport di Carcare, la formazione Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha dovuto affrontare in una trasferta molto impegnativa. I padroni di casa del Quidam Carcare, nella partita valida per la Prima Divisione Maschile, girone U. La squadra composta dai giovani matuziani non è riuscita a portarsi a casa la vittoria, subendo una sconfitta per 3-0 (25/21, 25/21 e 25/16).