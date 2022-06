Calcio: per la stagione Sportiva 2022/23 del Sanremo 2000 confermato il mister Simone Anfossi

Dopo una riunione svoltasi nei giorni scorsi la dirigenza della Sanremo 2000 ha confermato per la stagione Sportiva 2022/23, visti gli ottimi risultati della stagione appena trascorsa, il mister Simone Anfossi, che ha sempre dimostrato grande professionalità e competenza.

"Quest'anno la squadra ha mancato i playoff solamente per la regola dei 5 punti di distacco e per i risultati a dir poco particolari che sono avvenuti nell'ultima parte dello scorso campionato.

Assieme al mister è stato confermato Carlo Dito come Direttore Sportivo e Roberto Barillà in veste di Team Manager che fungerà da trade union tra lo spogliatoio e la dirigenza.

Nello staff tecnico entrerà a far parte Alessio Ghiso come vice allenatore e tattico, mentre il capitano della squadra rimarrà Claudio Daldi che con la sua esperienza e capacità di fare gruppo potrà far crescere i giovani che arriveranno.

Sul fronte squadra, il gruppo portante dell'anno scorso che ha voluto sposare il progetto rimarrà, alcuni altri andranno a giocare in categorie molto superiori, segno che il lavoro svolto dal mister, di valorizzazione è stato valido.

La dirigenza della Sanremo 2000 vuole senza alcun dubbio puntare ad un campionato di vertice, andando a inserirsi nel lotto delle candidate al salto di categoria e si stanno cercando di acquisire le prestazioni sportive di giocatori che militano o hanno militato in categorie superiori, questo per avere un'ossatura di squadra che abbia la mentalità vincente e soprattutto professionale

Il mercato della compagine biancorossa è già in fermento e sono stati già firmati i contratti di preaccordo con Manuel Agnone e Francesco Fonte dall' Argentina, e altri nomi di alto profilo verranno ufficializzati nei prossimi giorni".