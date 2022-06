Elezioni comunali Taggia: la lista ‘Insieme Mario Conio Sindaco’ invita i cittadini agli eventi di chiusura della campagna elettorale

La lista ‘Insieme Mario Conio Sindaco’ concluderà la campagna elettorale con due eventi distinti: il primo giovedì 9 giugno alle 19.30 alla spiaggia Playa Manola; il secondo venerdì 10 giugno alle 19.00 in piazza Trinità.

Due occasioni per incontrare ancora una volta il candidato sindaco Mario Conio e tutti i 16 candidati della lista, prima dell’importantissimo appuntamento alle urne di domenica 12 giugno a Taggia.

“Siamo ormai quasi al termine di questa bella campagna elettorale", dichiara il candidato Mario Conio. "Questi ultimi giorni – prosegue – sono stati emozionanti; li ho trascorsi insieme a voi. Mi sono messo a disposizione per ascoltare le vostre richieste, le vostre domande; come ho sempre fatto durante gli anni di amministrazione. E proprio con voi voglio concludere la campagna elettorale. Io e tutti i candidati della lista ‘Insieme’ vi aspettiamo per trascorrere qualche ora in nostra compagnia”.